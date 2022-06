Lukaku all'Inter, accelerazione per chiudere al più presto l'accordo con il Chelsea (Di domenica 19 giugno 2022) Buone notizie per Simone Inzaghi:. un'accelerazione improvvisa dovrebbe riportare Lukaku all'Inter nelle prossime ore. L'incontro tra i club, in programma domani, in realtà si è svolto oggi. Tutto è ... Leggi su globalist (Di domenica 19 giugno 2022) Buone notizie per Simone Inzaghi:. un'improvvisa dovrebbe riportareall'nelle prossime ore. L'incontro tra i club, in programma domani, in realtà si è svolto oggi. Tutto è ...

Pubblicità

FBiasin : “Sì del #Chelsea all’#Inter per il prestito di #Lukaku per 10 milioni più bonus” (Sky). Mica male come domenica sera. - FcInterNewsit : Gazzetta - Zhang ha dato l'ok, Lukaku all'Inter già da stasera: 10 milioni per il prestito. E l'idea tridente da so… - FBiasin : #Lukaku: “Dopo lo scudetto volevo il rinnovo del contratto. Sarei rimasto” (31/12/21 a Sky). Dodici mesi dopo acce… - Bubu_Inter : RT @capuanogio: Lo scorso 5 aprile #Lukaku ha telefonato a #Inzaghi nel giorno del suo compleanno. Gli ha fatto gli auguri e manifestato la… - Bubu_Inter : RT @capuanogio: L’eccezione #Lukaku, agente di se stesso nell’operazione che lo sta riportando all’#Inter. Ha lasciato Pastorello per gesti… -