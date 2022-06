LIVE Giro di Svizzera 2022, ultima tappa in DIRETTA: primi corridori sul percorso, grande attesa per i big (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Abbiamo il primo corridore all’arrivo. Lorrenzo Manzin ferma il cronometro a 31:17.55! 14.40 Prossimi al traguardo i primi corridori. Nel frattempo sono partiti Bevin e Nico Denz. 14.37 Impressionante sin qui la prova di Haga. Lo statunitense probabilmente darà il tempo di riferimento per i grandi favoriti. 14.36 Distrutto il tempo di Knox da parte dello statunitense Chad Haga! 14’34” per lui, con una media oraria di oltre 53 km/h. 14.34 Proprio in prossimità dell’intermedio c’è l’unico tratto in cui la strada tira leggermente all’insù per poche centinaia di metri. 14.31 Partito anche l’azzurro Gianni Moscon. Il prossimo sarà il vincitore della Paris-Roubiax Dylan Van Baarle. 14.31 Battuto immediatamente l’intertempo di Bohli. James Knox passa in 15’12”. 14.30 Fa subito ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 Abbiamo il primo corridore all’arrivo. Lorrenzo Manzin ferma il cronometro a 31:17.55! 14.40 Prossimi al traguardo i. Nel frattempo sono partiti Bevin e Nico Denz. 14.37 Impressionante sin qui la prova di Haga. Lo statunitense probabilmente darà il tempo di riferimento per i grandi favoriti. 14.36 Distrutto il tempo di Knox da parte dello statunitense Chad Haga! 14’34” per lui, con una media oraria di oltre 53 km/h. 14.34 Proprio in prossimità dell’intermedio c’è l’unico tratto in cui la strada tira leggermente all’insù per poche centinaia di metri. 14.31 Partito anche l’azzurro Gianni Moscon. Il prossimo sarà il vincitore della Paris-Roubiax Dylan Van Baarle. 14.31 Battuto immediatamente l’intertempo di Bohli. James Knox passa in 15’12”. 14.30 Fa subito ...

