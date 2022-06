LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: le Farfalle a caccia del riscatto nelle finali di specialità! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:10 Esercizio dinamico e divertente, il punteggio in qualifica non era stato elevato. 12:08 Tocca all’Ucraina. 12:07 Arriva un 32.000 per la Francia, punteggio abbordabile per buona parte delle altre formazioni. 12:05 Esercizio sporco delle transalpine, che hanno accusato anche un’uscita di pedana. Non dovrebbero essere un fattore per il podio. 12:02 Si inizia con la Francia! 11:59 Si partirà ai cinque cerchi, mentre poi sarà la volta dell’esercizio misto (3 nastri e 2 palle). 11:56 Oggi l’obiettivo, senza girarci intorno, è quello di portare a casa due medaglie d’oro. Maurelli e compagne sono nettamente superiori alla concorrenza, ma dovranno stare attente a limitare gli errori. Oggi si spera in una giuria equa. 11:53 Le azzurre oggi saranno più agguerrite che mai dopo quanto successo ieri: le ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:10 Esercizio dinamico e divertente, il punteggio in qualifica non era stato elevato. 12:08 Tocca all’Ucraina. 12:07 Arriva un 32.000 per la Francia, punteggio abbordabile per buona parte delle altre formazioni. 12:05 Esercizio sporco delle transalpine, che hanno accusato anche un’uscita di pedana. Non dovrebbero essere un fattore per il podio. 12:02 Si inizia con la Francia! 11:59 Si partirà ai cinque cerchi, mentre poi sarà la volta dell’esercizio misto (3 nastri e 2 palle). 11:56 Oggi l’obiettivo, senza girarci intorno, è quello di portare a casa due medaglie d’oro. Maurelli e compagne sono nettamente superiori alla concorrenza, ma dovranno stare attente a limitare gli errori. Oggi si spera in una giuria equa. 11:53 Le azzurre oggi saranno più agguerrite che mai dopo quanto successo ieri: le ...

