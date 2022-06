LIVE Berrettini-Krajinovic, Finale ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro vuole il bis a Londra! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09 Dopo la fine della Finale singolare maschile ci sarà quella di doppio tra Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara contro i croati testa di serie #2 Nikola Mektic e Mate Pavic. 14.07 La sfida comincerà alle 14.30 dopo la fine della seconda semiFinale di doppio tra Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara e Rohan Bopanna/Denis Shapovalov con i primi avanti 7-5 al momento della ripresa dopo la sospensione di ieri per pioggia prima della vittoria per 6-7 10-4. 14.04 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Filip Krajinovic, valida per la Finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 del Queen’s 2022. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.09 Dopo la fine dellasingolare maschile ci sarà quella di doppio tra Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara contro i croati testa di serie #2 Nikola Mektic e Mate Pavic. 14.07 La sfida comincerà alle 14.30 dopo la fine della seconda semidi doppio tra Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara e Rohan Bopanna/Denis Shapovalov con i primi avanti 7-5 al momento della ripresa dopo la sospensione di ieri per pioggia prima della vittoria per 6-7 10-4. 14.04 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Matteoe Filip, valida per ladel torneo singolare maschile dell’ATP 500 del. Il ...

