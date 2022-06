Elezioni legislative in Francia, secondo turno: testa a testa tra Mélenchon e Macron, a rischio maggioranza assoluta (Di domenica 19 giugno 2022) Elezioni legislative in Francia, al via il secondo turno. Lo scontro tra Emmanuel Macron e Jean-Luc Mélenchon si sta facendo sempre più serrato e sta mettendo a repentaglio la possibilità di raggiungere la maggioranza assoluta nel Parlamento. Macron, infatti, rischia di non riuscire a ottenere i 289 seggi necessari per governare il Paese in tranquillità Elezioni legislative in Francia, secondo turno: il problema dell’astensionismo Nella giornata di domenica 19 giugno, i cittadini francesi sono stati nuovamente chiamati alle urne per esprimere la loro preferenza nell’ambito del secondo turno delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 giugno 2022)in, al via il. Lo scontro tra Emmanuele Jean-Lucsi sta facendo sempre più serrato e sta mettendo a repentaglio la possibilità di raggiungere lanel Parlamento., infatti, rischia di non riuscire a ottenere i 289 seggi necessari per governare il Paese in tranquillitàin: il problema dell’astensionismo Nella giornata di domenica 19 giugno, i cittadini francesi sono stati nuovamente chiamati alle urne per esprimere la loro preferenza nell’ambito deldelle ...

