Elettra Lamborghini insultata pesantemente durante uno show: "Sei una p******", lei risponde (Di domenica 19 giugno 2022) A volte sembra che 'il mondo funzioni al contrario'. Quello che doveva essere un momento di gioia, emozione e puro divertimento, si è trasformato, nell'arco di due secondi, in un momento di disagio, rabbia e tristezza. Tuttavia, l'hater che ha insultato pesantemente Elettra Lamborghini, non ha pensato che poi avrebbe dovuto fare i conti con il carattere della cantante. Cos'è successo La Lamborghini si stava esibendo in un djset a Riccione quando ha dovuto fermare il concerto per rispondere agli insulti di un ragazzo in prima fila. La cantante ha postato tutto sulle sue storie IG, dove si possono sentire le parole tremendamente di poco gusto a lei dedicate. Nonostante il caos, le urla non sono passate inosservate. Spenta la musica, Elettra ha intonato un coro contro il ragazzo, "Scemo, ...

