Ci sono i servizi basi, come la responsabilità civile e la copertura sanitaria. Ma ci sono polizze che aiutano anche a ritrovarli. O a nutrirli meglio (Di domenica 19 giugno 2022) Lo sanno bene i proprietari di quattro zampe: un cucciolo è un membro della famiglia. La sua presenza al nostro fianco comporta però responsabilità e rischi dai quali ci (e lo) protegge l’assicurazione per cani e gatti. Un tema caldo, soprattutto alla vigilia di queste calde vacanze estive. Più di 11 milioni gli italiani che partiranno in compagnia del proprio animale domestico. E, si sa, in vacanza l’eventualità di un problema di salute o di un passo falso dell’animale va tenuta in conto. Case sicure per le vacanze, i consigli di Carabinieri e Vigili del fuoco guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di domenica 19 giugno 2022) Lo sanno bene i proprietari di quattro zampe: un cucciolo è un membro della famiglia. La sua presenza al nostro fianco comporta peròe rischi dai quali ci (e lo) protegge l’assicurazione per cani e gatti. Un tema caldo, soprattutto alla vigilia di queste calde vacanze estive. Più di 11 milioni gli italiani che partiranno in compagnia del proprio animale domestico. E, si sa, in vacanza l’eventualità di un problema di salute o di un passo falso dell’animale va tenuta in conto. Case sicure per le vacanze, i consigli di Carabinieri e Vigili del fuoco guarda le foto ...

Pubblicità

GiovaQuez : Sul viaggio di Salvini i casi sono due: 1) vai con l'avvocato di Frattamaggiore a trattare con i servizi segreti ru… - GiovaQuez : Santoro: 'Un paese può dirsi libero quando non si ha paura di esprimere le proprie opinioni. Ed è questo il caso. C… - borghi_claudio : @gianfrancazorz1 @boni_castellane L'unica 'novità' (leggi: contentino per chi ha perso) è che se uno fa una visura… - 3030_e_30 : @toma_celli Una liaison c’è dagli anni ‘60, una strana rete che passa per Vaticano, scout, gruppi fiancheggiatori d… - BertaIsla : RT @papito1492: -> i parenti del veterano morto, inoltre, riceveranno una bandiera degli USA con i ringraziamenti dello Stato per i servizi… -