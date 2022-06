Arthur-Zaniolo, idea scambio? Per Ramsey ipotesi risoluzione (Di domenica 19 giugno 2022) Chi entra, chi va, chi barcolla e chi resta. La Juventus valuta un’ipotesi interessante per sbloccare la trattativa con la Roma. I bianconeri valutano lo scambio Arthur-Zaniolo con il club capitolino. Per quanto riguarda Ramsey c’è l’idea di risoluzione contrattuale. Occhio a Rabiot, sirene inglesi per l’ex PSG. idea scambio Arthur-Zaniolo possibile? L’interesse della Juventus per Zaniolo è noto a tutti già da molto tempo, ma le pretese della Roma hanno sempre fatto vacillare i tentativi della Vecchia Signora. Ora questa situazione potrebbe anche sbloccarsi. L’ultima idea della Vecchia Signora è quella di inserire il cartellino di Arthur per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 19 giugno 2022) Chi entra, chi va, chi barcolla e chi resta. La Juventus valuta un’interessante per sbloccare la trattativa con la Roma. I bianconeri valutano locon il club capitolino. Per quanto riguardac’è l’dicontrattuale. Occhio a Rabiot, sirene inglesi per l’ex PSG.possibile? L’interesse della Juventus perè noto a tutti già da molto tempo, ma le pretese della Roma hanno sempre fatto vacillare i tentativi della Vecchia Signora. Ora questa situazione potrebbe anche sbloccarsi. L’ultimadella Vecchia Signora è quella di inserire il cartellino diper ...

forumJuventus : (TS).'Arthur piace alla Roma, il brasiliano chiave per Zaniolo a Torino?'? - 1987_Lorenza : RT @MDmarydidio: Arthur per #Zaniolo non ci credo nemmeno se lo vedo - 1987_Lorenza : RT @TevezFaCose: Se si fa Arthur per Zaniolo si fa anche la stella allo Stadium al Cobra Cherubini - AsrMardok : @pgreco72 @forumJuventus Perché, per fatte vende Arthur per Zaniolo Na cazzata così grande non se mai sentita. - n_emi_official : RT @NonSoloJuve: ARTHUR & MATIC? ??”Mou apprezza Arthur e cerca palleggiatore da affiancare a Matic. Arthur+soldi per Zaniolo non è ancora… -