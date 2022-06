(Di sabato 18 giugno 2022) Il consigliere del ministro della Salute: "Meglio non continuare con la narrazione del “Covid innocuo", perché con i contagi aumentano e l'80% degli anziani non ha la quarta dose"

Pubblicità

SkyTG24 : Occorre “stare attenti perché questo virus cerca di eludere quelle che sono le nostre capacità di protezione. Quest… - twittitalia1 : RT @SkyTG24: Occorre “stare attenti perché questo virus cerca di eludere quelle che sono le nostre capacità di protezione. Questa #variante… - Yoda15271485 : RT @Gianluc59668963: Se stai valutando il partito Azione di Carlo #Calenda, è giusto considerare ADESSO, il fatto che ne fa parte anche Wal… - Marilenapas : RT @SkyTG24: Occorre “stare attenti perché questo virus cerca di eludere quelle che sono le nostre capacità di protezione. Questa #variante… - Gianluc59668963 : Se stai valutando il partito Azione di Carlo #Calenda, è giusto considerare ADESSO, il fatto che ne fa parte anche… -

L'HuffPost

, professore di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, se ne infischia di passare per una Cassandra e boccia l'idea di eliminare anche l'..., consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, bolla invece come una "pessima idea" l'ipotesi di cancellare a breve - medio termine anche l'obbligo di isolamento per i ... Walter Ricciardi: "In autunno rischiamo la tempesta perfetta. Un errore abolire l'isolamento dei positivi" Il consigliere del ministro Speranza lancia l’allarme su ciò che accadrà il prossimo autunno: “Sarà la tempesta perfetta, aumenterà ...Guai a non abbassare tropo la guardia o in autunno il Covid ci presenterà (ancora) il conto. Il monito arriva da Walter Ricciardi, professore di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro della ...