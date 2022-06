Una Vita anticipazioni: Aurelio esagera con Valeria (Di sabato 18 giugno 2022) Una Vita anticipazioni, Aurelio esagera con Valeria: il Quesada esce allo scoperto con la donna che sta proteggendo, ecco cosa succede. Aurelio decide finalmente di uscire allo scoperto e fare sul serio con Valeria. Come sappiamo, il Quesada ha assunto David per proteggere la donna, moglie di un tale Rodrigo che, a quanto pare, per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 18 giugno 2022) Unacon: il Quesada esce allo scoperto con la donna che sta proteggendo, ecco cosa succede.decide finalmente di uscire allo scoperto e fare sul serio con. Come sappiamo, il Quesada ha assunto David per proteggere la donna, moglie di un tale Rodrigo che, a quanto pare, per L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

lapoelkann_ : La vita è un dono, ma ancor prima è un mistero. Non sappiamo nulla della Vita e delle sue Leggi, ma io so una cosa… - Agenzia_Ansa : 'Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fa… - Castellani_ : Per l'interessu cumunu ch'avemu sempre difesu, Per l'autunumia, Per a nostr’ecunumia, a nostra vita suciale, a nos… - StefanoSte66 : RT @gladiatoremassi: La moglie di Luigino D'Angelo piange la morte di suo marito, morto suicida dopo che #bancaetruria gli ha fatto sparire… - AFAntoAnt : RT @pattyfra1: ?? NOTIZIA fresca, fresca di oggi: anche lui a breve andrà a casetta ?? FULMINE ADOTTATO ???? Sperando che questa volta tutto… -