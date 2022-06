UEFA, nessuna sanzione per Al-Khelaifi per il post Real Madrid-PSG (Di sabato 18 giugno 2022) Nessun provvedimento nei confronti di Al-Khelaifi, presidente del PSG, da parte della UEFA per ciò che è successo dopo la gara col Real. Leggi su pianetamilan (Di sabato 18 giugno 2022) Nessun provvedimento nei confronti di Al-, presidente del PSG, da parte dellaper ciò che è successo dopo la gara col

Pubblicità

PianetaMilan : .@UEFA, nessuna sanzione per #AlKhelaifi per il post RealMadrid-PSG #ACMilan #Milan #SempreMilan - LukeFenek : .@uefa .@championsleague che polli…si si certo il calcio del popolo chiarissimo ?????? - biscone69 : RT @MarioAlbanese7: PSG, nessuna sanzione dall’UEFA per Al-Khelaifi per il polemico post-gara contro il Real Madrid: squalificato solo l… - L92Giovanni : RT @CalcioFinanza: PSG, nessuna sanzione dall’UEFA per Al-Khelaifi per il polemico post-gara contro il Real Madrid: squalificato solo l’orm… - pccpla : RT @CalcioFinanza: PSG, nessuna sanzione dall’UEFA per Al-Khelaifi per il polemico post-gara contro il Real Madrid: squalificato solo l’orm… -