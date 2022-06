Serie A: Londra, Manchester e ora Roma: dove va Mourinho… lì va Matic (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-15 16:40:25 Il web è in trepidazione: José Mourinho non si nasconde mai. Dopo 22 anni in panchina in nove squadre (Benfica, Uniao Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma) in cui ha vinto 26 titoli, il tecnico portoghese ha il suo calciatore preferito. Un centrocampista che si è allenato in tre squadre e oltre 159 partite. Non ho lavorato con nessuno meglio di Matic nella mia carriera. Jos Mourinho, allenatore della Roma “Non ho lavorato con nessuno meglio di Matic durante la mia carriera. Il suo comportamento mi ha segnato per sempre. In una partita con il Chelsea a Southampton nel 2015, l’ho portato in campo all’intervallo e l’ho portato via dopo mezz’ora. Non era una situazione piacevole. Il giorno dopo è venuto da me e mi ha detto: “Non sono ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-15 16:40:25 Il web è in trepidazione: José Mourinho non si nasconde mai. Dopo 22 anni in panchina in nove squadre (Benfica, Uniao Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid,United, Tottenham e) in cui ha vinto 26 titoli, il tecnico portoghese ha il suo calciatore preferito. Un centrocampista che si è allenato in tre squadre e oltre 159 partite. Non ho lavorato con nessuno meglio dinella mia carriera. Jos Mourinho, allenatore della“Non ho lavorato con nessuno meglio didurante la mia carriera. Il suo comportamento mi ha segnato per sempre. In una partita con il Chelsea a Southampton nel 2015, l’ho portato in campo all’intervallo e l’ho portato via dopo mezz’ora. Non era una situazione piacevole. Il giorno dopo è venuto da me e mi ha detto: “Non sono ...

