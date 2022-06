(Di sabato 18 giugno 2022) I Carabinieri di Brugherio , in provincia di Monza, hanno arrestato in flagranza due individui, un uomo e una donna, ritenuti responsabili di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di ...

Pubblicità

leggoit : Rubano la borsetta col bancomat a una 81enne, ladri traditi da 1000 euro nella manica della felpa - varesenews : Rubano la borsetta ad un’anziana e prelevano 1000 euro dal suo bancomat: 2 arresti - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Monza, rubano borsetta ad anziana e prelevano 1000 euro dal bancomat - SkyTG24 : Monza, rubano borsetta ad anziana e prelevano 1000 euro dal bancomat - TV7Benevento : Monza: rubano la borsetta ad un’anziana e prelevano 1000 euro dal suo bancomat, 2 arresti - -

La vittima spiegava ai Carabinieri di Brugherio di essersi recata poco prima a fare la spesa e che, in un attimo di distrazione, qualcuno si era appropriato della sua, nella quale era ...Erano andati subito a prelevare con il bancomat della anziana donna cui avevano rubato la. Ma si sono imbattuti in un controllo di una attenta pattuglia dei Carabinieri della stazione di Brugherio e sono finiti in manette.La vittima spiegava ai Carabinieri di Brugherio di essersi recata poco prima a fare la spesa e che, in un attimo di distrazione, qualcuno si era appropriato della sua borsetta, nella quale era ...Sono stati smascherati durante un controllo di routine un uomo e una donna che avevano da poco derubato un'anziana. Nella borsa della donna c'erano tessera del bancomat e pin, con i quali i due hanno ...