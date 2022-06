Nuoto, Nicolò Martinenghi vola in finale nei 100 rana con il miglior tempo ai Mondiali di Budapest! (Di sabato 18 giugno 2022) Con consapevolezza e autorevolezza. Nicolò Martinenghi ha conquistato la finale dei 100 rana nei Mondiali 2022 di Budapest (Ungheria). La piscina della Duna Arena è stata teatro delle semifinali delle due vasche dello stilo più complesso e il lombardo ha saputo trovare una sintesi ideale: gestione dello sforzo, nuotata lunga e senza strappare con il miglior crono dell’overall di 58.46. Tanta sostanza e qualità nella prestazione dell’allievo di Marco Pedoja. Nella prima heat, un passaggio in 27.69 ai 50 metri e poi un ritorno con una “piccola” accelerazione (30.77) per mettere la mano davanti a Nic Fink (58.55). Sembrerebbe proprio l’americano il rivale n.1 per l’oro domani, nella sfida decisiva, per prendersi lo scettro dell’assente Adam Peaty. Come Nicolò, anche lo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Con consapevolezza e autorevolezza.ha conquistato ladei 100nei2022 di Budapest (Ungheria). La piscina della Duna Arena è stata teatro delle semifinali delle due vasche dello stilo più complesso e il lombardo ha saputo trovare una sintesi ideale: gestione dello sforzo, nuotata lunga e senza strappare con ilcrono dell’overall di 58.46. Tanta sostanza e qualità nella prestazione dell’allievo di Marco Pedoja. Nella prima heat, un passaggio in 27.69 ai 50 metri e poi un ritorno con una “piccola” accelerazione (30.77) per mettere la mano davanti a Nic Fink (58.55). Sembrerebbe proprio l’americano il rivale n.1 per l’oro domani, nella sfida decisiva, per prendersi lo scettro dell’assente Adam Peaty. Come, anche lo ...

Mondiali di nuoto 2022: il calendario, gli italiani in gara e dove vederli in tv - Sport - Altri Sport L'evento sarà coperto dalla Rai , che dedicherà ai Mondiali di nuoto due canali ( Rai Due e Rai ... Thomas Ceccon) 400 stile libero donne 100 rana uomini (Nicolò Martinenghi) 400 misti uomini (Alberto ... Mondiali, staffetta veloce e De Tullio in finale, Ceccon da record nei 50 farfalla I Mondiali di Budapest scattano con due finali prese dall'Italia (la staffetta veloce di Miressi, i 400 sl di Marco De Tullio), tre semifinali (Elena Di Liddo nei 100 farfalla, Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 50 farfalla col record italiano). I primi azzurri a scendere in acqua sono Lorenzo Galossi e Marco De Tullio: il sedicenne romano parte sparato in ... OA Sport L'evento sarà coperto dalla Rai , che dedicherà ai Mondiali didue canali ( Rai Due e Rai ... Thomas Ceccon) 400 stile libero donne 100 rana uomini (Martinenghi) 400 misti uomini (Alberto ...I Mondiali di Budapest scattano con due finali prese dall'Italia (la staffetta veloce di Miressi, i 400 sl di Marco De Tullio), tre semifinali (Elena Di Liddo nei 100 farfalla,Martinenghi nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 50 farfalla col record italiano). I primi azzurri a scendere in acqua sono Lorenzo Galossi e Marco De Tullio: il sedicenne romano parte sparato in ... Nuoto, Nicolò Martinenghi: "Qualifica tranquilla, mi sono gestito. Più o meno siamo tutti vicini"