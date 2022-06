Mondiali di nuoto al via in Ungheria: da Pilato a Paltrinieri, inizia l’era del post-Pellegrini. Ecco le chance azzurre di andare a medaglia (Di sabato 18 giugno 2022) Come per la Nazionale italiana di calcio, tornata in Inghilterra per affrontare di nuovo i padroni di casa a 11 mesi dalla vittoria degli Europei, così la Nazionale di nuoto dovrà tornare ad affrontare il mondo a dieci mesi di distanza da Tokyo, nella cornice dei Mondiali di nuoto che si terranno dal 18 giugno al 3 luglio a Budapest. La pandemia ha accorciato i tempi per le competizioni, rendendole frenetiche – dopo i Mondiali ci saranno anche Giochi del Mediterraneo, Universiadi e gli Europei di Roma – e poi l’invasione dell’Ucraina ha eliminato dal lotto delle pretendenti la Russia, una delle potenze maggiori soprattutto in ambito maschile. Queste condizioni hanno un impatto sulla squadra azzurra che arriva all’appuntamento da quarta classificata per numero di medaglie conquistate all’Olimpiade di Tokyo e o con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Come per la Nazionale italiana di calcio, tornata in Inghilterra per affrontare di nuovo i padroni di casa a 11 mesi dalla vittoria degli Europei, così la Nazionale didovrà tornare ad affrontare il mondo a dieci mesi di distanza da Tokyo, nella cornice deidiche si terranno dal 18 giugno al 3 luglio a Budapest. La pandemia ha accorciato i tempi per le competizioni, rendendole frenetiche – dopo ici saranno anche Giochi del Mediterraneo, Universiadi e gli Europei di Roma – e poi l’invasione dell’Ucraina ha eliminato dal lotto delle pretendenti la Russia, una delle potenze maggiori soprattutto in ambito maschile. Queste condizioni hanno un impatto sulla squadra azzurra che arriva all’appuntamento da quarta classificata per numero di medaglie conquistate all’Olimpiade di Tokyo e o con ...

