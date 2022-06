L’Olimpia Milano ha vinto lo Scudetto del basket (Di sabato 18 giugno 2022) Ha battuto 81-64 la Virtus Bologna in gara-6 delle finali di campionato, tornando campione d’Italia dopo quattro anni Leggi su ilpost (Di sabato 18 giugno 2022) Ha battuto 81-64 la Virtus Bologna in gara-6 delle finali di campionato, tornando campione d’Italia dopo quattro anni

Pubblicità

OlimpiaMI1936 : L’Olimpia Milano e la sua proprietà sono note in tutta Europa per la correttezza e lo stile. Sfortunatamente non… - Eurosport_IT : L'OLIMPIA MILANO E' CAMPIONE D'ITALIA 2022 ??????? 29° titolo, primo dal 2018, primo con Ettore Messina Gli ultimi s… - SkySport : ULTIM'ORA BASKET L'OLIMPIA MILANO E' CAMPIONE D'ITALIA In gara 6 battuta la Virtus Bologna #SkySport - Pie010101 : RT @HikenNoFede2: Irrompo solo per darvi l'annuncio più bello dell'anno. LA PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO 1936 È CAMPIONE D'ITALIA PER LA VE… - LucaZucchetti98 : RT @Eurosport_IT: ?????? MILANO E' CAMPIONE D'ITALIA ?????? L’Olimpia Milano vince il suo 29° scudetto, il primo dal 2018 e con coach Ettore Mes… -