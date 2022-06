LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: Vanthoor/Weerts svettano in gara-1, 15mo posto per Valentino Rossi (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE 15.10 Race-1 da dimenticare, invece, per Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello, leader del campionato alla vigilia del round olandese. I due sono attesi ad un riscatto già domani quanto si correrà la race-2. 15.08 gara in salita per Rossi/Vervisch. 15mo posto finale per l’Audi #46 di WRT che obiettivamente non poteva aspirare ad una Top10. 15.05 La classifica finale: 1 32 FIN PRO 1 Team WRT Vanthoor, Dries Audi R8 LMS evo II GT3 35 32.486 33.998 29.079 1:35.563 1:35.112 1 2 88 FIN PRO 2 AKKODIS ASP PLA, Jim Mercedes-AMG GT3 35 2.812 2.812 32.463 34.132 28.993 1:35.588 1:35.209 1 3 11 FIN PRO 3 Tresor by Car Collection HAASE, Christopher Audi R8 LMS evo II GT3 35 5.166 2.354 32.283 33.844 28.769 1:34.896 1:34.896 1 4 53 FIN ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA15.10 Race-1 da dimenticare, invece, per Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello, leader del campionato alla vigilia del round olandese. I due sono attesi ad un riscatto già domani quanto si correrà la race-2. 15.08in salita per/Vervisch.finale per l’Audi #46 di WRT che obiettivamente non poteva aspirare ad una Top10. 15.05 La classifica finale: 1 32 FIN PRO 1 Team WRT, Dries Audi R8 LMS evo II GT3 35 32.486 33.998 29.079 1:35.563 1:35.112 1 2 88 FIN PRO 2 AKKODIS ASP PLA, Jim Mercedes-AMG GT3 35 2.812 2.812 32.463 34.132 28.993 1:35.588 1:35.209 1 3 11 FIN PRO 3 Tresor by Car Collection HAASE, Christopher Audi R8 LMS evo II GT3 35 5.166 2.354 32.283 33.844 28.769 1:34.896 1:34.896 1 4 53 FIN ...

Pubblicità

stefanocarbon12 : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… - pelias01 : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… - pierovecchiato : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… - VEN_VIT52 : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… - a_gidiuli : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… -