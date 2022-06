LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Italia al comando con 69.45, Farfalle a caccia dell’oro (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 La Spagna ottiene 28.850 per il suo esercizio misto. Mancano solo gli esercizi delle modeste Finlandia e Gran Bretagna per chiudere il primo gruppo. 17.38 Attendiamo notizie sul ricorso dell’Italia, nel frattempo la Spagna ha perso l’attrezzo e dice addio a sogni di gloria importanti. Per la Francia 31.800. 17.35 Ricordiamo che le azzurre hanno ottenuto 35.450, vedremo se la giuria lo ritoccherà. Intanto la Spagna nel misto. 17.34 Italia PRESENTA RICORSO PER IL PUNTEGGIO CON I 5 CERCHI! Emanuela Maccarani lo ha ritenuto troppo basso. 17.33 Al momento Italia al comando con 69.450 davanti ad Azerbaijan (64.800) e Lettonia (52.800). Attendiamo l’esercizio misto della Spagna e cinque cerchi della Francia. 17.31 L’Italia SI ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43 La Spagna ottiene 28.850 per il suo esercizio misto. Mancano solo gli esercizi delle modeste Finlandia e Gran Bretagna per chiudere il primo gruppo. 17.38 Attendiamo notizie sul ricorso dell’, nel frattempo la Spagna ha perso l’attrezzo e dice addio a sogni di gloria importanti. Per la Francia 31.800. 17.35 Ricordiamo che le azzurre hanno ottenuto 35.450, vedremo se la giuria lo ritoccherà. Intanto la Spagna nel misto. 17.34PRESENTA RICORSO PER IL PUNTEGGIO CON I 5 CERCHI! Emanuela Maccarani lo ha ritenuto troppo basso. 17.33 Al momentoalcon 69.450 davanti ad Azerbaijan (64.800) e Lettonia (52.800). Attendiamo l’esercizio misto della Spagna e cinque cerchi della Francia. 17.31 L’SI ...

