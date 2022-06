Juventus, Gazzetta: “Resta il sogno Koulibaly in coppia con De Ligt” (Di sabato 18 giugno 2022) Juventus, Gazzetta- Come si evince dal quotidiano Gazzetta ad oggi pare che la Juventus sia tornata forte su Koulibaly vista la “Poca” concorrenza. Ad oggi la Juventus deve dare un nuovo volto al reparto difensivo dopo le annate dove hanno davvero dominato la coppia formata da Bonucci e Chiellini che insieme formavano un duo davvero di grande livello che ad oggi ha dovuto dare il lascia passare per dare davvero grande spazio alle nuove leve. Una leva importante potrebbe davvero essere Koulibaly in scadenza a Gennaio con il Napoli. Kalidou Koulibaly al posto di Giorgio Chiellini per fare finalmente coppia con Matthjis de Ligt. E’ questa la volontà della Juventus per il prossimo ... Leggi su seriea24 (Di sabato 18 giugno 2022)- Come si evince dal quotidianoad oggi pare che lasia tornata forte suvista la “Poca” concorrenza. Ad oggi ladeve dare un nuovo volto al reparto difensivo dopo le annate dove hanno davvero dominato laformata da Bonucci e Chiellini che insieme formavano un duo davvero di grande livello che ad oggi ha dovuto dare il lascia passare per dare davvero grande spazio alle nuove leve. Una leva importante potrebbe davvero esserein scadenza a Gennaio con il Napoli. Kalidoual posto di Giorgio Chiellini per fare finalmentecon Matthjis de. E’ questa la volontà dellaper il prossimo ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, parte l'assalto a #Koulibaly: tutti i dettagli #calciomercato - Gazzetta_it : Di Maria-Juve, eppur si muove: fumata bianca a inizio settimana? - Gazzetta_it : Ma Di Maria è davvero convinto di andare alla Juve? Se non è così, meglio lasciarlo perdere. Lo spunto di Stefano A… - juventus_area : ????| Sampdoria, Cremonese and Monza are interested in Koni #DeWinter. @Gazzetta_it - vlahovismopuro : @Gazzetta_it A Narnia interista dicono che ' I media ce l'hanno con l'Inter e hanno simpatia per la Juventus ' -