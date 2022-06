Inter, nodo Sanchez: sarà addio, ma i tempi si allungano (Di sabato 18 giugno 2022) L’Inter si prepara a salutare Alexis Sanchez Non c’è più spazio per Alexis Sanchez nell’Inter che verrà. Il cileno è in cerca di una nuova sistemazione, ma per ora nulla che fa al caso suo. Questo complica i piani del club nerazzurro, che aspetta la sua uscita per rinforzare l’attacco e rischia di dover pagare una buonuscita alta se i tempi continueranno ad allungarsi. Il suo ultimo anno di contratto prevede emolumenti per poco più di 7 milioni e il cileno non ha intenzione di rinunciare a nulla. In sostanza, serve che trovi una squadra e che l’Inter Intervenga coprendo la differenza sul pagamento dell’ingaggio. Sanchez preferisce restare in Europa, con uno sguardo preferenziale sulla Spagna. L’opzione Siviglia, però, sembra tramontata”. “In ... Leggi su intermagazine (Di sabato 18 giugno 2022) L’si prepara a salutare AlexisNon c’è più spazio per Alexisnell’che verrà. Il cileno è in cerca di una nuova sistemazione, ma per ora nulla che fa al caso suo. Questo complica i piani del club nerazzurro, che aspetta la sua uscita per rinforzare l’attacco e rischia di dover pagare una buonuscita alta se icontinueranno ad allungarsi. Il suo ultimo anno di contratto prevede emolumenti per poco più di 7 milioni e il cileno non ha intenzione di rinunciare a nulla. In sostanza, serve che trovi una squadra e che l’venga coprendo la differenza sul pagamento dell’ingaggio.preferisce restare in Europa, con uno sguardo preferenziale sulla Spagna. L’opzione Siviglia, però, sembra tramontata”. “In ...

Inter, per Sensi spunta anche la Fiorentina Commenta per primo Come riportato da Tuttosport , la Fiorentina sta valutando Stefano Sensi per il dopo Torreira . Il centrocampista viene da sei mesi alla Samp e ha un ingaggio da 6 milioni, nodo cruciale per la trattativa. Calciomercato Atalanta, deciso finalmente il futuro di Demiral Era il nodo cruciale delle ultime ore in casa Atalanta . Il calciomercato dei bergamaschi infatti passa ... Inter e Fiorentina sono le ultime in ordine di tempo ad aver sondato il terreno. I nerazzurri ... Calciomercato.com Commenta per primo Come riportato da Tuttosport , la Fiorentina sta valutando Stefano Sensi per il dopo Torreira . Il centrocampista viene da sei mesi alla Samp e ha un ingaggio da 6 milioni,cruciale per la trattativa.Era ilcruciale delle ultime ore in casa Atalanta . Il calciomercato dei bergamaschi infatti passa ...e Fiorentina sono le ultime in ordine di tempo ad aver sondato il terreno. I nerazzurri ... Juve, nodo Demiral: la scelta dell'Atalanta, ci pensano due club. No della Roma a uno scambio