I lavoratori stagionali salernitani, Ceres (Cisl): “No a stipendi da fame” (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – lavoratori stagionali nei servizi di balneazione e ricettivi nella provincia di Salerno. L’appello di Gerardo Ceres (segretario generale della Cisl salernitana): “No a stipendi da fame. Pronti a dialogare per restituire dignità ai lavoratori”. “Salerno e la sua provincia sono da sempre a vocazione turistica. Ecco perché mi aspetto un ragionamento serio sui lavoratori stagionali. In questo periodo sento tanto parlare di imprenditori balneari che chiedono il rinnovo delle concessioni quasi a costo zero. Ma, pur nel quadro della concorrenza, i concessionari devono assicurare i rapporti di lavoro rispettando i contratti e le retribuzioni al personale impegnato nei servizi di balneazione e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno –nei servizi di balneazione e ricettivi nella provincia di Salerno. L’appello di Gerardo(segretario generale dellasalernitana): “No ada. Pronti a dialogare per restituire dignità ai”. “Salerno e la sua provincia sono da sempre a vocazione turistica. Ecco perché mi aspetto un ragionamento serio sui. In questo periodo sento tanto parlare di imprenditori balneari che chiedono il rinnovo delle concessioni quasi a costo zero. Ma, pur nel quadro della concorrenza, i concessionari devono assicurare i rapporti di lavoro rispettando i contratti e le retribuzioni al personale impegnato nei servizi di balneazione e ...

