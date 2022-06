Elena Del Pozzo uccisa dalla mamma con più di 11 coltellate. L'esito choc dell'autopsia: non è morta subito (Di sabato 18 giugno 2022) I colpi alla piccola Elena Del Pozzo dalla mamma sono stati inferti con un'arma compatibile con un coltello da cucina, non ancora trovato, e sono stati più di undici. Uno solo è stato letale perché ha ... Leggi su leggo (Di sabato 18 giugno 2022) I colpi alla piccolaDelsono stati inferti con un'arma compatibile con un coltello da cucina, non ancora trovato, e sono stati più di undici. Uno solo è stato letale perché ha ...

Pubblicità

ItaliaViva : Banca Etruria per 7 anni è stato l'argomento a piacere di chi ci ha attaccato su presunti scandali per non poterci… - fanpage : #GigiUnoComeTe Eros Ramazzotti sul palco di Piazza del Plebiscito ha reso omaggio a Elena Del Pozzo, la piccola… - fanpage : Durante il concerto di #GigiDAlessio, Eros Ramazzotti finisce di cantare, alza gli occhi al cielo e urla 'Ciao Elen… - Livia_Morosini : Siete luridi depravati! Basta dettagli inutili e perversi della povera Elena! Siete perversi e meritate le peggiori… - fanpage : È atroce quello che emerge dall’autopsia sul corpicino della piccola Elena -