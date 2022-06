Catia Franchi prima di Uomini e Donne | la sorella di Elisabetta irriconoscibile | spunta foto

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 18 giugno 2022)fin dal suo ingresso nello studio di, nel parterre femminile, ha fatto discutere. Non solo per il suo carattere ‘tutto pepe’, ma anche per essere ladella famosa stilista. La nuova dama del trono over non ha mai parlato del suo passato durante l’esperienza televisiva. Eppure, è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.