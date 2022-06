Calciomercato Roma, non solo De Paul: nel mirino anche un centrocampista del Bayern! (Di sabato 18 giugno 2022) Si scalda il mercato della Roma in entrata. Tanti i nomi accostati ai giallorossi in queste settimane e il ruolo in cui sono stati fatti molti nomi è il centrocampo. Ne segue, dunque, una sfilza di importanti calciatori dal calibro internazionale. Dopo Frattesi e Aouar, spunta la pista De Paul, ma il tuttocampista dell’Atletico Madrid non è l’ultimo nome nel suo ruolo. In queste ultime ore, secondo la Gazzetta dello Sport, il nome di Marcel Sabitzer potrebbe tornare di moda dopo la scorsa sessione di mercato. Il contratto scade nel 2025, quindi il Bayern non avrebbe fretta di vendere il suo centrocampista 28enne, ma quella della cessione è più di un’ipotesi. Per il suo cartellino, i bavaresi vorrebbero tra i 15 e i 20 milioni di euro. Sabitzer-Roma-Bayern In questa stagione, Sabitzer è stato scelto 27 ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 giugno 2022) Si scalda il mercato dellain entrata. Tanti i nomi accostati ai giallorossi in queste settimane e il ruolo in cui sono stati fatti molti nomi è il centrocampo. Ne segue, dunque, una sfilza di importanti calciatori dal calibro internazionale. Dopo Frattesi e Aouar, spunta la pista De, ma il tuttocampista dell’Atletico Madrid non è l’ultimo nome nel suo ruolo. In queste ultime ore, secondo la Gazzetta dello Sport, il nome di Marcel Sabitzer potrebbe tornare di moda dopo la scorsa sessione di mercato. Il contratto scade nel 2025, quindi il Bayern non avrebbe fretta di vendere il suo28enne, ma quella della cessione è più di un’ipotesi. Per il suo cartellino, i bavaresi vorrebbero tra i 15 e i 20 milioni di euro. Sabitzer--Bayern In questa stagione, Sabitzer è stato scelto 27 ...

