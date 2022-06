Ballottaggi | Rotondi | coalizione di centrodestra non esiste

(Di sabato 18 giugno 2022) "Ladinon. Non c`è solo Verona, anche a Como la lista di 'Verde è Popolare' non è stata apparentata ale adesso gridano perché si sono accorti che con i nostri voti ilandava ino. La mia domanda allora è: perché non ce li avete chiesti prima?". Lo dice il presidente di Verde è Popolare Gianfrancoa Pescara, aprendo la direzione. "La verità - spiega - è che prima c`era il Re Sole che illuminava tutti, ora il Re Sole dice 'fate un po` voi'. Ma o si elegge un Re o una Regina, o si stabiliscono delle regole e si definisce chi c`è e chi non c`è nelladi.Mi sembra che la stagione del 'fai da te' andrebbe rapidamente portata a conclusione".

