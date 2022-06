ASCOLTI TV 17 GIUGNO 2022: EXPLOIT PER IL CONCERTO DI GIGI D’ALESSIO (24,5%), NEW AMSTERDAM (8,6%) SUPERATO DA QUARTO GRADO (10,6%), RECORD EID (20,4%) E LIORNI (29,7%) (Di sabato 18 giugno 2022) ASCOLTI TV 17 GIUGNO 2022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2652 36.92 PT – 6094 37.92 24 – 2713 37.77 PT – 6211 38.65 Rassegna Stampa – 284 11.70Tg1 Mattina – 598 14.46Tg1 – 879 19.45UnoMattina Estate – 632 15.03Camper – 1276 13.77Tg1 – 2606 22.18Don Matteo – 1116 10.53Don Matteo – 1149 13.08Sei Sorelle – 1017 12.81Tg1 – 1158 15.80Tg1 Economia – 1337 18.10Estate in Diretta – 1705 20.41Reazione a Catena – 2519 24.93Reazione a Catena – 3771 29.71Tg1 – 3887 26.29TecheTecheTè – 3049 18.96GIGI: Uno Come Te – 3462 24.50 1473 19.31 265 20.63 2505 28.75GIGI + Scialla! Stai Sereno – 1570 21.71 + 417 10.79 Prima Pagina – 512 18.00Tg5 – 1025 22.61Mattino 5 News – 846 20.67Mattino 5 News – 889 23.16Forum (R) – 1411 21.22Tg5 – 2632 23.46Beautiful – 2163 18.82Una Vita – 2001 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 18 giugno 2022)TV 17· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2652 36.92 PT – 6094 37.92 24 – 2713 37.77 PT – 6211 38.65 Rassegna Stampa – 284 11.70Tg1 Mattina – 598 14.46Tg1 – 879 19.45UnoMattina Estate – 632 15.03Camper – 1276 13.77Tg1 – 2606 22.18Don Matteo – 1116 10.53Don Matteo – 1149 13.08Sei Sorelle – 1017 12.81Tg1 – 1158 15.80Tg1 Economia – 1337 18.10Estate in Diretta – 1705 20.41Reazione a Catena – 2519 24.93Reazione a Catena – 3771 29.71Tg1 – 3887 26.29TecheTecheTè – 3049 18.96: Uno Come Te – 3462 24.50 1473 19.31 265 20.63 2505 28.75+ Scialla! Stai Sereno – 1570 21.71 + 417 10.79 Prima Pagina – 512 18.00Tg5 – 1025 22.61Mattino 5 News – 846 20.67Mattino 5 News – 889 23.16Forum (R) – 1411 21.22Tg5 – 2632 23.46Beautiful – 2163 18.82Una Vita – 2001 ...

