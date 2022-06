18 giugno 2002: l’Italia esce dai Mondiali per colpa di Moreno (Di sabato 18 giugno 2022) Una partita storta, in un Mondiale sfortunato. Il 18 giugno, arriva il culmine: Moreno e Ahn regalano alla Corea la qualficazione ai quarti I cattivi presagi di un Mondiale storto e sfortunato si erano già visti nella fase a gironi. La sconfitta con la Croazia con due reti (regolari) annullate. Col Messico gli azzurri pareggiano e passano il turno grazie alla sconfitta della Croazia ma anche in questa partita viene annullato un gol, per fuorigioco, molto molto dubbio quando la partita era ancora sullo 0 a 0. Agli ottavi, la squadra di Trapattoni affronta invece la Corea del Sud che era arrivata prima nel suo girone, grazie alla vittoria contro il Portogallo in 11 contro 9.Dopo gli errori nelle gare del girone, l’Italia vorrebbe un arbitro esperto per la sfida da dentro o fuori e invece viene designato Byron ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 18 giugno 2022) Una partita storta, in un Mondiale sfortunato. Il 18, arriva il culmine:e Ahn regalano alla Corea la qualficazione ai quarti I cattivi presagi di un Mondiale storto e sfortunato si erano già visti nella fase a gironi. La sconfitta con la Croazia con due reti (regolari) annullate. Col Messico gli azzurri pareggiano e passano il turno grazie alla sconfitta della Croazia ma anche in questa partita viene annullato un gol, per fuorigioco, molto molto dubbio quando la partita era ancora sullo 0 a 0. Agli ottavi, la squadra di Trapattoni affronta invece la Corea del Sud che era arrivata prima nel suo girone, grazie alla vittoria contro il Portogallo in 11 contro 9.Dopo gli errori nelle gare del girone,vorrebbe un arbitro esperto per la sfida da dentro o fuori e invece viene designato Byron ...

