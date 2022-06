Wta Birmingham 2022, Giorgi out nei quarti: Haddad Maia si impone facilmente (Di venerdì 17 giugno 2022) Esce di scena nei quarti di finale Camila Giorgi nel Wta 250 di Birmingham 2022. La tennista azzurra era chiamata ad un match tutt’altro che semplice contro Beatriz Haddad-Maia, recente vincitrice del torneo di Nottingham e in striscia positiva da ben sette partite, che diventano otto con quella di oggi. E in effetti la brasiliana, ad esclusione dei primi minuti, è apparsa sempre in controllo della sfida, chiudendo con lo score di 6-3 6-2 in 1h e 26? di gioco. PRIMO SET La partenza è buona per Camila, che si aggiudica i primi tre games della sfida tenendo bene i suoi due turni di battuta e riuscendo a breakkare l’avversaria dopo un game durato circa dieci minuti. Da lì in avanti è però un monologo da parte della tennista brasiliana, molto solida sia al servizio che con i colpi da ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Esce di scena neidi finale Camilanel Wta 250 di. La tennista azzurra era chiamata ad un match tutt’altro che semplice contro Beatriz, recente vincitrice del torneo di Nottingham e in striscia positiva da ben sette partite, che diventano otto con quella di oggi. E in effetti la brasiliana, ad esclusione dei primi minuti, è apparsa sempre in controllo della sfida, chiudendo con lo score di 6-3 6-2 in 1h e 26? di gioco. PRIMO SET La partenza è buona per Camila, che si aggiudica i primi tre games della sfida tenendo bene i suoi due turni di battuta e riuscendo a breakkare l’avversaria dopo un game durato circa dieci minuti. Da lì in avanti è però un monologo da parte della tennista brasiliana, molto solida sia al servizio che con i colpi da ...

