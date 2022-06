Ucraina: governatore regione russa Kursk, 'lancio di mortai da confine' (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Il governatore della regione russa di Kursk, Roman Starovoit, ha riferito del bombardamento con i mortai del villaggio di Gordeevka nel distretto di Korenevsky, al confine con l'Ucraina. Ne dà notizie l'agenzia russa Interfax. "Oggi, verso le cinque del mattino, il villaggio di confine di Gordeevka, nel distretto di Korenevsky, è stato colpito da colpi di mortaio. Il punto di fuoco del nemico è stato rapidamente soppresso, non ci sono state vittime e non ci sono stati danni significativi", ha scritto il governatore su Telegram, aggiungendo che "la situazione è completamente sotto il controllo delle nostre guardie di frontiera e dei militari". Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Ildelladi, Roman Starovoit, ha riferito del bombardamento con idel villaggio di Gordeevka nel distretto di Korenevsky, alcon l'. Ne dà notizie l'agenziaInterfax. "Oggi, verso le cinque del mattino, il villaggio didi Gordeevka, nel distretto di Korenevsky, è stato colpito da colpi dio. Il punto di fuoco del nemico è stato rapidamente soppresso, non ci sono state vittime e non ci sono stati danni significativi", ha scritto ilsu Telegram, aggiungendo che "la situazione è completamente sotto il controllo delle nostre guardie di frontiera e dei militari".

