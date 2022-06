Ucraina: Craxi, 'bene apertura Ue ma no a percorso con scorciatoie' (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - “L'aspirazione del popolo ucraino di aderire all'Unione è legittima e comprensibile. Considero pertanto positivo che in questa fase storica l'Europa sappia dare un segnale politico forte concedendo a Kiev lo status di Paese candidato. Ma ciò, con tutta evidenza, rappresenta l'avvio di un percorso non scontato che non può conoscere scorciatoie e concessioni di favore per il rispetto che si deve alla Unione e alle norme che regolano la vita comunitaria ma, soprattutto, alle realtà dei Balcani occidentali che da oltre un decennio aspirano e lavorano per l'approdo europeo e che pur teniamo appese". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri del Senato. "Inoltre, e ciò non riguarda Kiev, è imprescindibile -aggiunge- che prima di qualsiasi altra adesione l'Unione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - “L'aspirazione del popolo ucraino di aderire all'Unione è legittima e comprensibile. Considero pertanto positivo che in questa fase storica l'Europa sappia dare un segnale politico forte concedendo a Kiev lo status di Paese candidato. Ma ciò, con tutta evidenza, rappresenta l'avvio di unnon scontato che non può conosceree concessioni di favore per il rispetto che si deve alla Unione e alle norme che regolano la vita comunitaria ma, soprattutto, alle realtà dei Balcani occidentali che da oltre un decennio aspirano e lavorano per l'approdo europeo e che pur teniamo appese". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Stefania, presidente della commissione Esteri del Senato. "Inoltre, e ciò non riguarda Kiev, è imprescindibile -aggiunge- che prima di qualsiasi altra adesione l'Unione ...

