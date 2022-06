Trovati con coltello e droga: una denuncia e sei segnalazioni (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma – Dal primo pomeriggio e fino alla serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone tra Quarticciolo e Centocelle. Un 22enne romano è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, con lama di 7 cm, ed è stato denunciato a piede libero. Segnalati alla Prefettura di Roma altri 6 giovani Trovati in possesso di dosi di hashish. Sequestrati in totale 14 g di droga. Nel corso delle attività sono state identificate 147 persone e sono state effettuate verifiche su 75 veicoli. Così in una nota Comando Provinciale Carabinieri Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma – Dal primo pomeriggio e fino alla serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone tra Quarticciolo e Centocelle. Un 22enne romano è stato trovato in possesso di una serramanico, con lama di 7 cm, ed è statoto a piede libero. Segnalati alla Prefettura di Roma altri 6 giovaniin possesso di dosi di hashish. Sequestrati in totale 14 g di. Nel corso delle attività sono state identificate 147 persone e sono state effettuate verifiche su 75 veicoli. Così in una nota Comando Provinciale Carabinieri Roma. (Agenzia Dire)

