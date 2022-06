Tottenham, la prima offerta per Lautaro (Di venerdì 17 giugno 2022) Antonio Conte vuole portare Lautaro Martinez al Tottenham. Stando a il Mirror, gli Spurs sono pronti a offrire 85 milioni di euro. Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Antonio Conte vuole portareMartinez al. Stando a il Mirror, gli Spurs sono pronti a offrire 85 milioni di euro.

