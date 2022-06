Spezia riscatta Agudelo | Reca e Bourabia

Pubblicità

Per arrivare ad Agudelo, loha versato 2,5 milioni di euro nelle casse del Genoa, che non è intenzionato a far valere la contro - opzione da 5 milioni di euro per trattenere il colombiano. Per ...Nella finale 1°/2° posto, il Sassuolo sie batte la stessa Consolata per 4 - 0. Sesto ... alla fase finale sono arrivate due sconfitte, contro Lugano (1 - 2) e(2 - 3 dcr). Il prossimo ...Tutti e tre erano arrivati durante la sessione di calciomercato estiva 2021 con la formula del prestito e la clausola di riscatto a fine stagione. Per arrivare ad Agudelo, lo Spezia ha versato 2,5 ...Triplice annuncio dello Spezia che prima di comunicare l’accordo raggiunto col nuovo allenatore Luca Gotti ha intanto ufficializzato gli acquisti a titolo definitivo di Kevin Agudelo dal Genoa, Mehdi ...