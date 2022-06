Sparatoria in Alabama contro una chiesa: due morti e un ferito (Di venerdì 17 giugno 2022) In Alabama si è verificata una Sparatoria in una chiesa episcopale locale. Il bilancio è di un ferito e due morti. Il governatore Kay Ivey ha dichiarato che i funzionari continueranno a monitorare la situazione. Sparatoria in Alabama: cos’è successo? A Vestavia Hills, un villaggio dell’Alabama, un uomo ha aperto il fuoco contro la chiesa Leggi su periodicodaily (Di venerdì 17 giugno 2022) Insi è verificata unain unaepiscopale locale. Il bilancio è di une due. Il governatore Kay Ivey ha dichiarato che i funzionari continueranno a monitorare la situazione.in: cos’è successo? A Vestavia Hills, un villaggio dell’, un uomo ha aperto il fuocola

Pubblicità

Billa42_ : Sparatoria in Alabama contro una chiesa: due morti e un ferito - LaCnews24 : Usa, sparatoria in una chiesa in Alabama: almeno due morti e un ferito - ParliamoDiNews : Irrompe e apre il fuoco in chiesa: due morti e un ferito nella sparatoria in Alabama - Il Riformista #GuerraUcraina… - ilpost : Un uomo ha sparato in una chiesa di Birmingham, in Alabama: due persone sono state uccise - GrifoRampante : RT @Asiablog_it: #USA ?????? ??ENNESIMA SPARATORIA AMERICANA ?? Questa volta un uomo ha aperto il fuoco nella chiesa episcopale di Santo Stefa… -