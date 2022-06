Sondaggi Tp: Draghi, il 67% dice no ad un suo bis a Palazzo Chigi (Di venerdì 17 giugno 2022) Un bis di Mario Draghi? La maggioranza degli italiani risponde “no grazie”. Il 51% afferma di non avere fiducia nell’attuale capo del governo mentre un ulteriore 16%, pur approvando il suo operato, auspica un governo politico l’anno prossimo. A volere Draghi a Palazzo Chigi anche nel 2023 è solo il 16,3% mentre il 14,8% è a favore a patto che ci sia una chiara maggioranza che lo sostenga in Parlamento. È quanto emerge dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 14 e il 16 giugno 2022. Sulla bassa affluenza che ha affossato i referendum sulla giustizia, gli italiani danno diverse interpretazioni. Per il 29,5% il sistema ha boicottato il referendum, mediaticamente e politicamente, per il 23,7% ormai vi è un totale disinteresse per la politica in generale, che cresce ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 17 giugno 2022) Un bis di Mario? La maggioranza degli italiani risponde “no grazie”. Il 51% afferma di non avere fiducia nell’attuale capo del governo mentre un ulteriore 16%, pur approvando il suo operato, auspica un governo politico l’anno prossimo. A volereanche nel 2023 è solo il 16,3% mentre il 14,8% è a favore a patto che ci sia una chiara maggioranza che lo sostenga in Parlamento. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 14 e il 16 giugno 2022. Sulla bassa affluenza che ha affossato i referendum sulla giustizia, gli italiani danno diverse interpretazioni. Per il 29,5% il sistema ha boicottato il referendum, mediaticamente e politicamente, per il 23,7% ormai vi è un totale disinteresse per la politica in generale, che cresce ...

Pubblicità

MauroLcc1955 : RT @Lollobast: Ricapitolando, mentre tutti i sondaggi indicano che gli italiani non sono convinti dell'invio di armi in ucraina, Draghi, ch… - Rosaria21678530 : RT @Lollobast: Ricapitolando, mentre tutti i sondaggi indicano che gli italiani non sono convinti dell'invio di armi in ucraina, Draghi, ch… - gianppaolo : RT @Lollobast: Ricapitolando, mentre tutti i sondaggi indicano che gli italiani non sono convinti dell'invio di armi in ucraina, Draghi, ch… - adrianocasotto : RT @Lollobast: Ricapitolando, mentre tutti i sondaggi indicano che gli italiani non sono convinti dell'invio di armi in ucraina, Draghi, ch… - DanAld_S : RT @Lollobast: Ricapitolando, mentre tutti i sondaggi indicano che gli italiani non sono convinti dell'invio di armi in ucraina, Draghi, ch… -