Roberta Morise conferma la fine con Giulio e in tv cerca un nuovo fidanzato (Di venerdì 17 giugno 2022) Nei giorni scorsi il gossip ha annunciato un presunto tradimento del fidanzato di Roberta Morise con Aida Yespica e la conclusione è che è davvero finita tra la conduttrice e l’imprenditore. La Morise ha confermato tutto ma senza grandi dichiarazioni, semplicemente con il suo sorriso e l’aiuto dei colleghi di Camper. Tra una battuta e l’altra durante la puntata di oggi l’inviata di Camper si è divisa tra il lavoro alla scoperta delle spiagge e il legame con Roberta. Tinto ha annunciato: “Stiamo cercando il fidanzato a Roberta Morise, in tutta Italia, magari sulla spiaggia!”. Imbarazzata Robertina ha confermato che è libera, che davvero il suo gruppo di lavoro è alla ricerca di un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 giugno 2022) Nei giorni scorsi il gossip ha annunciato un presunto tradimento deldicon Aida Yespica e la conclusione è che è davvero finita tra la conduttrice e l’imprenditore. Lahato tutto ma senza grandi dichiarazioni, semplicemente con il suo sorriso e l’aiuto dei colleghi di Camper. Tra una battuta e l’altra durante la puntata di oggi l’inviata di Camper si è divisa tra il lavoro alla scoperta delle spiagge e il legame con. Tinto ha annunciato: “Stiamondo il, in tutta Italia, magari sulla spiaggia!”. Imbarazzata Robertina hato che è libera, che davvero il suo gruppo di lavoro è alla ridi un ...

