Maturità 2022, dentro il “laboratorio degli esami di Stato” dove vengono preparate le tracce – Video (Di venerdì 17 giugno 2022) Esiste un luogo, al ministero dell’Istruzione, in cui vengono preparate le tracce degli esami di Maturità: a rivelarlo è un Video diffuso sui canali social del ministero. È il laboratorio degli esami di Stato: qui sono predisposte le tracce nazionali. Il lavoro preparatorio dura mesi – si spiega nel Video – fino alla scelta finale. Tutto resta ben custodito in un plico telematico fino al giorno delle prove. La password per accedere alle tracce partirà proprio da qui – si precisa nel filmato, mentre viene mostrata una grande stanza con scrivanie, pc e fascicoli con le prove della Maturità di tutti gli anni passati – e sarà inviata dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Esiste un luogo, al ministero dell’Istruzione, in cuiledi: a rivelarlo è undiffuso sui canali social del ministero. È ildi: qui sono predisposte lenazionali. Il lavoro preparatorio dura mesi – si spiega nel– fino alla scelta finale. Tutto resta ben custodito in un plico telematico fino al giorno delle prove. La password per accedere allepartirà proprio da qui – si precisa nel filmato, mentre viene mostrata una grande stanza con scrivanie, pc e fascicoli con le prove delladi tutti gli anni passati – e sarà inviata dai ...

Pubblicità

PrudenzanoAnton : Come affrontare al meglio la prima prova della Maturità 2022? La guida - zazoomblog : Durante la seconda prova della maturità si possono usare strumenti online o in cloud - #Durante #seconda #prova… - ItaliaStartUp_ : Durante la seconda prova della maturità si possono usare strumenti online o in cloud - vivereitalia : Maturità, ecco dove vengono preparate le tracce - skuolanet : Da Gnonto ai TikToker più in voga: i giovani famosi che faranno la Maturità quest'anno. Blanco e Sangiovanni 'quasi… -