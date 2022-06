Maneskin, If I Can Dream: il singolo del nuovo film ‘Elvis’ (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 22 giugno uscirà Elvis, il nuovo film di Baz Luhrmann sulla vita del re del rock. Nella colonna sonora della pellicola ci sono Doja Cat, Diplo, e anche i Maneskin. La band che ha vinto il Festival di Sanremo oggi ha rilasciato la cover di If I Can Dream, celebre brano di Elvis del 1968. “Elvis è stato il primo uomo che negli anni Cinquanta ha messo l’ombretto sugli occhi, abiti sgargianti e scintillanti. È stato il primo mito del rock, ha cambiato il modo di fare spettacolo. – ha dichiarato Damiano – Prima di lui il cantante arrivava sul palco e usava solo la propria voce: lui ha creato il movimento, ha trasformato il palco in uno show. Presley ha mescolato culture diverse nella sua musica, ha cambiato le cose, ha portato la musica nera a un pubblico bianco quando all’epoca tutto era separato, è stato un atto ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 22 giugno uscirà Elvis, ildi Baz Luhrmann sulla vita del re del rock. Nella colonna sonora della pellicola ci sono Doja Cat, Diplo, e anche i. La band che ha vinto il Festival di Sanremo oggi ha rilasciato la cover di If I Can, celebre brano di Elvis del 1968. “Elvis è stato il primo uomo che negli anni Cinquanta ha messo l’ombretto sugli occhi, abiti sgargianti e scintillanti. È stato il primo mito del rock, ha cambiato il modo di fare spettacolo. – ha dichiarato Damiano – Prima di lui il cantante arrivava sul palco e usava solo la propria voce: lui ha creato il movimento, ha trasformato il palco in uno show. Presley ha mescolato culture diverse nella sua musica, ha cambiato le cose, ha portato la musica nera a un pubblico bianco quando all’epoca tutto era separato, è stato un atto ...

Pubblicità

StraNotizie : Maneskin, If I Can Dream: il singolo del nuovo film ‘Elvis’ - Victori31631277 : RT @wanteethan: if I can dream mi salverebbe da vecna fine #maneskin - lividisuig0miti : RT @mydearestethan: tutti noi dopo aver ascoltato IF I CAN DREAM: #maneskin #thomasraggi @thisismaneskin @daviddamiano99 @vicdeangelisss… - lividisuig0miti : RT @Vale41229116: POV: è uscita (finalmente) if I can dream #maneskin - lividisuig0miti : RT @wanteethan: if I can dream mi salverebbe da vecna fine #maneskin -