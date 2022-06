Måneskin, fuori If I Can Dream, brano tratto dalla colonna sonora del film Elvis (Di venerdì 17 giugno 2022) fuori oggi la versione dei Måneskin di If I Can Dream di Elvis Presley, tratto dalla colonna sonora originale del film Elvis House of Iona/RCA Records pubblicano oggi la versione dei Måneskin di If I Can Dream di Elvis Presley, tratto dalla colonna sonora originale del film Elvis, fuori il 24 giugno e disponibile in pre-save. La band, in costante ascesa nel panorama del rock mondiale, aveva già eseguito un estratto del brano in anteprima durante la finale di Eurovision Song Contest 2022. Il nuovo singolo è ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 17 giugno 2022)oggi la versione deidi If I CandiPresley,originale delHouse of Iona/RCA Records pubblicano oggi la versione deidi If I CandiPresley,originale delil 24 giugno e disponibile in pre-save. La band, in costante ascesa nel panorama del rock mondiale, aveva già eseguito un esdelin anteprima durante la finale di Eurovision Song Contest 2022. Il nuovo singolo è ...

Pubblicità

ManeskinFanClub : RT @ManeskinFanClub: I biglietti per la Måneskin Night sono fuori! I biglietti speciali a € 10,00 sono già esauriti! Rimangono disponibil… - namelessn4na : RT @ManeskinFanClub: I biglietti per la Måneskin Night sono fuori! I biglietti speciali a € 10,00 sono già esauriti! Rimangono disponibil… - Victori31631277 : RT @ManeskinFanClub: I biglietti per la Måneskin Night sono fuori! I biglietti speciali a € 10,00 sono già esauriti! Rimangono disponibil… - ManeskinFCMedia : RT @ManeskinFanClub: I biglietti per la Måneskin Night sono fuori! I biglietti speciali a € 10,00 sono già esauriti! Rimangono disponibil… - ManeskinFanClub : I biglietti per la Måneskin Night sono fuori! I biglietti speciali a € 10,00 sono già esauriti! Rimangono disponi… -

Elvis, così Baz Luhrmann fa rivivere la leggenda del rock Dopo essere stato presentato fuori concorso allo scorso festival di Cannes, Elivis è pronto ad arrivare in sala. Diretto dal visionario regista Baz Luhrmann - a cui si devono piccoli capolavori come Moulin Rouge e Il grande ... Maneskin, esce il 17 giugno "If I Can Dream" per il film "Elvis" If I Can Dream , singolo e video, fuori il 17 giugno approfondimento Elvis, la clip del film con la canzone dei Måneskin Damiano e la sua band sono entusiasti di come la loro musica stia facendo il ... Sky Tg24 Dopo essere stato presentatoconcorso allo scorso festival di Cannes, Elivis è pronto ad arrivare in sala. Diretto dal visionario regista Baz Luhrmann - a cui si devono piccoli capolavori come Moulin Rouge e Il grande ...If I Can Dream , singolo e video,il 17 giugno approfondimento Elvis, la clip del film con la canzone deiDamiano e la sua band sono entusiasti di come la loro musica stia facendo il ... Maneskin, "Supermodel" è il nuovo singolo: testo e traduzione