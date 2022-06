Macron: «Se l’obiettivo finale è schiacciare la Russia, non può esistere pace per l’Ucraina». E il Cremlino apprezza (Di venerdì 17 giugno 2022) Se l’obiettivo finale dell’Ucraina è quello di «schiacciare la Russia», il Paese non conoscerà mai la pace: è quanto ha dichiarato il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron in un’intervista alla tv francese Bfmtv. La dichiarazione è stata rilasciata subito dopo che Macron è tornato da Kiev, dove si è recato assieme a Mario Draghi, il romeno Klaus Yohannis e Olaf Scholz, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: in quell’occasione il presidente francese avrebbe sentito dire che «l’obiettivo di questa guerra è schiacciare la Russia». Parole non gradite al leader di Parigi: «È qui che dico che vi sbagliate. Se si fa così, non si otterrà mai una pace ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Sedelè quello di «la», il Paese non conoscerà mai la: è quanto ha dichiarato il presidente della Repubblica francese Emmanuelin un’intervista alla tv francese Bfmtv. La dichiarazione è stata rilasciata subito dopo cheè tornato da Kiev, dove si è recato assieme a Mario Draghi, il romeno Klaus Yohannis e Olaf Scholz, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: in quell’occasione il presidente francese avrebbe sentito dire che «di questa guerra èla». Parole non gradite al leader di Parigi: «È qui che dico che vi sbagliate. Se si fa così, non si otterrà mai una...

Pubblicità

Maurizio62 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #peace_PACE_??? Guerra in #Ucraina #Macron: 'in #Ucraina ho sentito dire che l'obiettivo di questa guerra è… - fritatalover : RT @Roberto72009892: 'Schiacciare' la #Russia è un obiettivo fantomatico, schiacciare l'#Ucraina è un obiettivo concreto. Non rovesciamo la… - lucip1985 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #peace_PACE_??? Guerra in #Ucraina #Macron: 'in #Ucraina ho sentito dire che l'obiettivo di questa guerra è… - giu33liana : #FacciamoRete #peace_PACE_??? Guerra in #Ucraina #Macron: 'in #Ucraina ho sentito dire che l'obiettivo di questa… - Geopoliticainfo : ????#Macron: l'obiettivo della guerra in #Ucraina 'non è quello di schiacciare la Russia' e che sebbene 'tutto il pos… -