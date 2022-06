M5S, Lombardi: non vorrei Gualtieri avesse sindrome di Nerone (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma – “Ho sobbalzato quando ho letto l’agenzia di Gualtieri che associava l’incendio (di Malagrotta, ndr) al termovalorizzatore. Mi sono detta: non vorrei che gli fosse venuta la sindrome di Nerone.” “Perché quello che è andato ad incendiarsi in prima battuta è proprio il combustibile da rifiuti, cioè quelle balle che vengono preparate dai Tmb per andare ad incenerimento”. Lo ha detto Roberta Lombardi, assessore alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione digitale della Regione Lazio nel corso del programma Gli Insostenibili in onda su New Sound Level fm 90. “Ci sono quindi sostanze che vengono incenerite ed emissioni- ha aggiunto- certamente non come un incendio all’aria aperta, ma in maniera controllata all’interno dell’impiantistica, però quello è anche il tipo di meccanismo che è alla base ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma – “Ho sobbalzato quando ho letto l’agenzia diche associava l’incendio (di Malagrotta, ndr) al termovalorizzatore. Mi sono detta: nonche gli fosse venuta ladi.” “Perché quello che è andato ad incendiarsi in prima battuta è proprio il combustibile da rifiuti, cioè quelle balle che vengono preparate dai Tmb per andare ad incenerimento”. Lo ha detto Roberta, assessore alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione digitale della Regione Lazio nel corso del programma Gli Insostenibili in onda su New Sound Level fm 90. “Ci sono quindi sostanze che vengono incenerite ed emissioni- ha aggiunto- certamente non come un incendio all’aria aperta, ma in maniera controllata all’interno dell’impiantistica, però quello è anche il tipo di meccanismo che è alla base ...

