M5S | ecco chi rischia stop candidature tra big e peones

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Nel giorno in cui Giuseppe Conte partecipa alla Camera a un convegno sul tema della “longevità”, si infiamma il dibattito sulla longevità, politica, dei parlamentari pentastellati grazie all’intervento di Beppe Grillo, che in un post apparso sul suo Blog torna a blindare la regola dei due mandati. La difesa, da parte del garante M5S, di uno dei principi cardine del Movimento arriva in vista della consultazione online che si terrà entro la fine del mese: gli iscritti del Movimento saranno infatti chiamati a decidere se mantenere o meno il limite di due mandati per gli eletti in Parlamento. Un voto che sta facendo fibrillare non poco deputati e senatori, molti dei quali potrebbero vedere calare il sipario sulla loro carriera politica qualora la base dovesse dire sì al mantenimento della ‘regola aurea’. Su 227 parlamentari M5S, sono una settantina gli eletti già al ...

Pubblicità

you_trend : ?? Ecco le % aggregate ottenute fino a questo momento dalle liste alle #amministrative nei capoluoghi di provincia e… - you_trend : ?? A scrutinio quasi del tutto concluso, ecco le % aggregate ottenute dalle liste alle #amministrative nei capoluogh… - Jerryparenzo : @Mov5Stelle I movimento di pagliacci al 2 % hanno ancora la sfacciataggine di presentarsi al popolo! Ecco perché gl… - bruvio1 : Corriere della Sera: M5S, Grillo: «No al terzo mandato». Ecco tutti i big non ricandidabili: da Di Maio a Taverna (… - NCovidioti : RT @BarillariDav: I partiti sono il cancro della democrazia. Dal pd di mafiacapitale al m5s del tradimento. Dai fratelli di aspen alla lega… -

quelle sono le sostanze che vengono incenerite e quelle sono le emissioni, sicuramente non in maniera incontrollata come un incendio all'aria aperta, ma in maniera controllata all'interno dell'...Lo annuncia con un video su Youtube Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del, ...io vorrei capire cosa pensano i russi, soprattutto nella Russia profonda, dell'Occidente, dell'Europa,...AGI - Corsa contro il tempo al Senato dove in Commissione si è votato fino a tarda notte sugli emendamenti (è arrivato tra l'altro il via libera alla lotteria degli scontrini 'istantanea') al Dl Pnrr ...Ennesima giornata di alta tensione in casa M5S. Il ministro degli Esteri ha innescato nuove bordate ... Conte però non intende strappare, ecco il motivo per cui alla fine potrebbe comunque trovarsi un ...