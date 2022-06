LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: si comincia alle 8.00 con fiorettiste e sciabolatori (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07:43 Ad Antalya (Turchia) prende il via la rassegna continentale, l’Italia vuole subito fare bene e le possibilità ci sono tutte. 07:40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Scherma 2022. Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE degli Europei di Scherma 2022. Antalya (Turchia) ospita l’evento a tre anni di distanza dalla rassegna continentale di Dusseldorf e la spedizione azzurra si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni. La prima giornata della manifestazione propone le gare individuali di fioretto femminile e sciabola maschile, senza l’argento olimpico della ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:43 Ad Antalya (Turchia) prende il via la rassegna continentale, l’Italia vuole subito fare bene e le possibilità ci sono tutte. 07:40 Buongiorno e benvenuti alladella prima giornata deglidi. Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alladeglidi. Antalya (Turchia) ospita l’evento a tre anni di distanza dalla rassegna continentale di Dusseldorf e la spedizione azzurra si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni. La prima giornata della manifestazione propone le gare individuali di fioretto femminile e sciabola maschile, senza l’argento olimpico della ...

