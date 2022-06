LIVE MotoGP, GP Germania 2022 in DIRETTA: dalle 9.55 le prove libere, Bagnaia e Bastianini a caccia di riscatto (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.37 Francesco Bagnaia, invece, va a caccia di rivincite dopo la caduta del Montmelò: “Voglio pensare che Barcellona sia il passato. Anche i test del giorno successivo mi hanno aiutato a rimettermi nella giusta modalità e, da domani, voglio tornare in sella pensando solo al futuro e non a quello che è successo. Sicuramente questo tracciato è difficile per la nostra moto, come si è visto anche un anno fa, però tutto sommato sono anche riuscito a guidare bene fino a cogliere un quinto posto. Sarà interessante, anche perchè penso anche Assen sarà più difficile”. 9.34 Iniziamo dal leader della classifica generale, Fabio Quartararo. Il francese è reduce dalla pesantissima vittoria del Montmelò e dalla prima fuga verso il titolo: “A Barcellona e Mugello ho vissuto due weekend ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.37 Francesco, invece, va adi rivincite dopo la caduta del Montmelò: “Voglio pensare che Barcellona sia il passato. Anche i test del giorno successivo mi hanno aiutato a rimettermi nella giusta modalità e, da domani, voglio tornare in sella pensando solo al futuro e non a quello che è successo. Sicuramente questo tracciato è difficile per la nostra moto, come si è visto anche un anno fa, però tutto sommato sono anche riuscito a guidare bene fino a cogliere un quinto posto. Sarà interessante, anche perchè penso anche Assen sarà più difficile”. 9.34 Iniziamo dal leader della classifica generale, Fabio Quartararo. Il francese è reduce dalla pesantissima vittoria del Montmelò e dalla prima fuga verso il titolo: “A Barcellona e Mugello ho vissuto due weekend ...

