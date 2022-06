LIVE F1, GP Canada 2022 in DIRETTA: comandano le Red Bull, poi Sainz e Leclerc con il nuovo motore (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Russell migliora e si mette in settima posizione a 1.220, in azione ancora Alonso ma su tempi alti 20.24 Si rilancia Sainz, 21.187 ottimo nel T1 con le medie, arriva al T2, migliora e si porta a 228 millesimi da Perez, quindi decide di tornare ai box a sorpresa. 20.23 Si lancia Hamilton, migliora a sua volta nei primi 2 settori, ma rimane 11° a 1.677 dalla vetta, Russell è solamente 15° a 2.496 20.22 Alonso migliora ancora in ogni settore e vola al terzo posto in 1:16.312 a 652 millesimi da Perez 20.21 Gasly si porta in settima posizione a 1.460 da Perez, poi Albon, Ricciardo e Bottas. Red Bull e Ferrari tornano ai box e chiudono il primo run. 20.20 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:15.660 1 2 Max VERSTAPPEN Red Bull ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.25 Russell migliora e si mette in settima posizione a 1.220, in azione ancora Alonso ma su tempi alti 20.24 Si rilancia, 21.187 ottimo nel T1 con le medie, arriva al T2, migliora e si porta a 228 millesimi da Perez, quindi decide di tornare ai box a sorpresa. 20.23 Si lancia Hamilton, migliora a sua volta nei primi 2 settori, ma rimane 11° a 1.677 dalla vetta, Russell è solamente 15° a 2.496 20.22 Alonso migliora ancora in ogni settore e vola al terzo posto in 1:16.312 a 652 millesimi da Perez 20.21 Gasly si porta in settima posizione a 1.460 da Perez, poi Albon, Ricciardo e Bottas. Rede Ferrari tornano ai box e chiudono il primo run. 20.20 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 Sergio PEREZ RedRacing1:15.660 1 2 Max VERSTAPPEN Red...

