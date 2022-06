Pubblicità

Wired Italia

Il crypto lender Babel Finance blocca i prelievi a causa delle pressioni sulla liquidità Babel Finance, asset manager con sede a Hong Kong, è l'ultimadi prestiti dia segnalare la crescente crisi del settore dei crypto lending a causa del mercato ribassista. 36 Visualizzazioni totali 15 Condivisioni totali Notizie Babel Finance,...Lasi sta preparando al lancio del quinto round del programma di accelerazione Most ...e ad aiutare i progetti emergenti in un mercato altamente volatile come quello delle. "MVB V ... Le società di criptovalute non se la passano per niente bene