La madre lo rimprovera per la Playstation. E lui la uccide con 30 coltellate (Di venerdì 17 giugno 2022) La donna aveva rimproverato il figlio per la ricarica della Playstation da 100 euro. Il ragazzo ha confessato: "Non volevo ucciderla, le volevo bene" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) La donna avevato il figlio per la ricarica dellada 100 euro. Il ragazzo ha confessato: "Non volevorla, le volevo bene"

