(Di venerdì 17 giugno 2022)si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nell’ultimo confessionale. La concorrente ha rivelato di esserci rimasta male per l’atteggiamento dimostrato all’dei Famosi. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica dell’dei Famosi?si è infortunataha ammesso di essere rimasta spiazzata per l’atteggiamento menefreghista di. Tutto è cominciato da un infortunio rimediato dalla naufraga durante un’escursione fatta con il concorrente romano ed Estefania Bernal: “Nell’attraversare degli scogli sono scivolata su un corallo che mi ha aperto la mano”. Come raccontata dalla diretta interessata nel tornare, ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Isola 16, cala il gelo tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi: cos’è successo? #isola #IsoladeiFamosi - ThomasRawland2 : RT @solearmy10: L’#isola perde 200k telespettatori rispetto alla scorsa settimana caratterizzata dalla presenza di #SoleilSorge e cala al 1… - lampedusatoday : In questa puntata del nostro viaggio nella magica Lampedusa abbiamo incontrato Nicola, eremita contemporaneo in una… - VacanzeItaIia : RT @SardegnaCasa2: Cala Granara Isola di Spargi Arcipelago la Maddalena #sardinia #spiaggia #mare #vacanze #cerdeña #paradiso #holidays… - xboxnuraghi : RT @SardegnaCasa2: Cala Granara Isola di Spargi Arcipelago la Maddalena #sardinia #spiaggia #mare #vacanze #cerdeña #paradiso #holidays… -

Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

... veicoli e merci sulla tratta Porto Torres "dell'Asinara (Reale) e v.v. Le domande dovranno pervenire entro il 24 giugno 2022 tramite Pec all'indirizzo: trasporti@pec.regione.sardegna.it ;...Uno degli ultimi mafiosi detenuti nell'è stato Totò Riina , rinchiuso in un bunker ad'Oliva, dal 21 dicembre 1993 al luglio del 1997. Nell'agosto 1985 soggiornarono all'Asinara nella ... Dall’Isola dei Conigli a Cala Junco: le spiagge siciliane più belle dove godersi le vacanze (Adnkronos) - Cagliari, 17 Giugno 2022. La Sardegna rimane anche nel 2022 la meta più gettonata per le vacanze estive, non solo da parte ...Veratour ha aperto la stagione estiva 2022 inaugurando due nuovi villaggi turistici sull’isola in località rinomate e affacciati direttamente sul mare.