Inter | Zhang ai dipendenti | “Non ascoltiamo le speculazioni e torniamo a vincere”

Steven Zhang parla ai dipendenti. Circa 250 dipendenti dell'Inter hanno preso parte ad un incontro con i vertici della dirigenza ad Interello nella giornata di giovedì 16 giugno. La proprietà conferma così l'impegno nel team building e la volontà di coinvolgere l'intero ambiente per far crescere la squadra nerazzurra in un momento delicato per la proprietà. La Gazzetta dello Sport riporta un estratto delle parole del presidente Steven Zhang: "Abbiamo vissuto emozioni uniche vincendo tre trofei, ora tappiamoci le orecchie sulle speculazioni che arrivano da fuori sulla società e torniamo a vincere".

