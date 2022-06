Inter, Radu verso l’addio, le soluzioni per il portiere (Di venerdì 17 giugno 2022) Con l’arrivo di Onana, Radu deve trovare una nuova sistemazione: piace sia all’Empoli che alla Cremonese, ma anche alla Lazio Con la presenza di Handanovic e Onana, Radu è diventato ovviamente un esubero in casa Inter. Il portiere rumeno, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi, dopo il summit di ieri con la dirigenza sta valutando con sempre più attenzione le opzioni Empoli e Cremonese. La decisione entro pochi giorni, anche perché vorrebbe trovare una nuova squadra prima del ritiro. La ‘Rosea’ poi evidenzia anche l’Interesse da parte della Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Con l’arrivo di Onana,deve trovare una nuova sistemazione: piace sia all’Empoli che alla Cremonese, ma anche alla Lazio Con la presenza di Handanovic e Onana,è diventato ovviamente un esubero in casa. Ilrumeno, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi, dopo il summit di ieri con la dirigenza sta valutando con sempre più attenzione le opzioni Empoli e Cremonese. La decisione entro pochi giorni, anche perché vorrebbe trovare una nuova squadra prima del ritiro. La ‘Rosea’ poi evidenzia anche l’esse da parte della Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

